Литва с понедельника вводит коронавирусный карантин по всей стране

Ограничиваются поездки, закрывается часть магазинов, рекомендуется отменить публичные религиозные обряды

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Правительство Литвы на заседании в субботу решило ввести во всей стране с понедельника, 16 марта, карантин, чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19, сообщает BNS со ссылкой на литовского премьера Саулюса Сквернялиса.

С введением карантина в Литву будет запрещен въезд большинству иностранцев.

С субботы, 14 марта, гражданам Литвы запрещены поездки в 18 стран особого риска: Китай, Специальный административный регион Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея, Сингапур, Италия, Франция, Германия, Испания, Исландия, Норвегия, Швеция, Австрия, Дания, Нидерланды, Швейцария, Египет. Попасть в эти страны нельзя будет не только самолетами, но и сухопутными и морскими путями. Исключение будет сделано для работающих за границей.

"Запрет является абсолютным, за исключением тех случаев, когда рабочее место находится за границей. Мы предусмотрели исключения, в жизни бывают всякие случаи, поэтому придется обращаться в Государственную службу охраны границы и получать индивидуальное разрешение главы службы или его заместителя", - подчеркнул премьер.

Жителям зарубежных стран будет предоставлен "гуманитарный коридор" в течение трех суток с возможностью пересечь страну транзитом, чтобы вернуться в свои государства. Последних иностранцев будут впускать в Литву до полуночи 19 марта.

Кроме того, в стране будут закрыты магазины, за исключением продовольственных. Запреты не будут касаться движения товаров.

Также правительство Литвы опубликовало рекомендацию действующим в стране религиозным общинам "не организовывать религиозные обряды, которые требуют публичных собраний".

По данным на субботу, 14 марта, в Литве было подтверждено восемь случаев заражения коронавирусом COVID-19.