Почти 4,5 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено во Франции

В стране закрываются все общественные места - в том числе магазины, не имеющие жизненно важного значения

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Французское агентство общественного здравоохранения сообщило о 4 499 подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19 в стране по состоянию на субботу, скончался 91 пациент.

Днем ранее поступала информация о 3661 случае заражения и 79 умерших.

Премьер Франции Эдуар Филипп обьявил в субботу вечером о решении закрыть вплоть до дальнейших распоряжений все не жизненно важные торговые точки для предотвращения распространения COVID-19.

Распоряжение начнет действовать с полуночи по французскому времени (02:00 мск).

"Все магазины будут закрыты за исключением жизненно важных точек: продуктовых магазинов, аптек, банков", - объявил Филипп, обращаясь к согражданам.

Также вплоть до дальнейших распоряжений будут закрыты все общественные места, "которые не играют жизненно важной роли для страны: кинотеатры, бары, рестораны, ночные клубы". Места культа останутся открыты, но религиозные церемонии в них проводить не будут.

Общественный транспорт и госструктуры продолжат функционировать в обычном режиме. Первый тур муниципальных выборов, намеченный на воскресенье, решено не отменять.

Похожие меры приняла ранее в марте Италия, где ситуация с распространением коронавируса наиболее тяжелая, а также Литва.