США распространили запрет на въезд в страну на Великобританию и Ирландию

Ранее Трамп запретил въезжать в США европейцам из стран Шенгенской зоны

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп решил расширить список европейских стран, в отношении которых действуют ограничения на поездки из-за распространения коронавируса COVID-19, включив в него Великобританию и Ирландию, сообщил вице-президент Майк Пенс.

Ограничительные меры вступают в силу в полночь в понедельник, 16 марта, по североамериканскому восточному времени (7:00 мск).

Пенс подчеркнул, что граждане США смогут вернуться в страну, их будут направлять в определенные аэропорты. Если у прибывших в США обнаружатся симптомы инфекции, в их отношении будут приняты дополнительные меры.

Ранее аналогичные ограничения были введены для европейских стран, входящих в Шенгенскую зону. Указом Трампа на 30 дней был запрещен въезд в США не только жителей стран из карантинного списка, но и тех, кто побывал там в последние 14 дней.

Кроме того, 13 марта Трамп объявил в США режим ЧС из-за коронавируса. Это, по его словам, позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях направить на борьбу с эпидемией до $50 млрд из фонда помощи при бедствиях.

По данным государственных и местных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которые приводит CNN, в США на данный момент насчитывается более 2,5 тыс. случаев COVID-19 в 49 штатах и округе Колумбия, где находится столица Вашингтон. 50 человек, у которых был обнаружен вирус, скончались.

Западная Вирджиния - единственный штат, где на данный момент не зафиксирован ни один случай заболевания.