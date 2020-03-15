В Китае за сутки зафиксировано 10 смертей и 20 случаев заражения коронавирусом

Большинство новых заболевших прибыли в страну из-за границы

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано десять смертей от последствий заражения коронавирусом COVID-19 и 20 новых случаев заболевания, из них 16 - люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 199 человек, всего зарегистрировано 80 844 случаев заболевания.

В провинции Хубэй за истекшие стуки зафиксировано четверо новых больных и десять случаев смерти - все в Ухане. С декабря прошлого года жертвами коронавируса в провинции стали 3 085 человек, (в Ухане - 2 456), заболели 67 794 (в Ухане - 49 999). По состоянию на утро воскресенья, более 54 тысяч человек в провинции вылечились и были выписаны из больниц.

Из общего числа новых случаев заболевания в стране 16 приходятся на прибывших из-за рубежа: пять выявлены в Пекине, три - в Шанхае, в провинциях Чжэцзян и Ганьсу - по три, в Гуандуне - один. Всего насчитывается 111 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения свыше 10 тысяч пациентов, из них более 3 тысяч в тяжелом состоянии. Почти 67 тысяч человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 204 случая заболевания: в Гонконге - 141 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 53 (один случай смерти).