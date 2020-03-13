Первое заражение коронавирусом в Хубэе датировали 17 ноября

Гонконгская South China Morning Post привела засекреченные данные правительства Китая

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Возможно, первый в Китае случай заражения коронавирусом COVID-19 датируется 17-м ноября 2019 года, а не декабре, как официально сообщалось ранее. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на данные правительства Китая. Судя по опросам врачей в Ухане, они поняли, что имеют дело с новым вирусом, только в конце декабря.

Ранее официально считалось, что вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Ухане. Сообщалось, что первые заразившиеся посещали местный рынок, где продают экзотических животных и их мясо, и что вирус мог перейти к человеку от диких животных. Врача, который первый начал бить тревогу, преследовали за распространение панических слухов. Эксперты высказывали мнение, что на самом деле заражения могли начаться и раньше, просто официально они не были подтверждены.

По данным South China Morning Post, чиновники пока установили по крайней мере 266 человек, которые заразились коронавирусом в 2019 году и все при этом в какой-то момент наблюдались врачами. Некоторые из этих случаев были установлены задним числом, после проверки анализов у уже выздоровевших людей.

Первым заразившимся пока считается 55-летний житель Хубэя. С 17 ноября, когда он обратился к врачу, ежедневно появлялись от одного до пяти новых случаев заражения, следует из данных правительства. К 15 декабря таких случаев было 27, к 20 декабря их стало уже 60.

27 декабря врач одной из больниц Хубэя Чжан Цзисянь предупредил Госкомитет здравовохранения о появления нового коронавируса. На тот момент заразиться успели уже больше 180 человек, хотя врачи не обо всех случаях подозревали, пишет газета. 31 декабря было 266 заболевших, 1 января - 381.

При этом 11 января администрация Уханя заявляла, что в регионе всего 41 случай заражения

Эти правительственные материалы так и не публиковались, но они дают ценную информацию о скорости распространения болезни на начальной стадии, отмечает издание. Ученые теперь стремятся установить так называемого пациента "номер ноль", чтобы понять первоисточник инфекции. Сейчас известно о первых девяти случаях заражения в ноябре, это четверо мужчин и пять женщин, и пока никого из них нельзя считаеть "номером ноль". Им от 39 до 79 лет, но даже не известно, являются ли они жителями Уханя или нет.

Газета допускает, что были и более ранние случаи заражения COVID-19, о которых ей не известно. По данным ВОЗ, первый случай в Китае был подтвержден 8 декабря, но организация не собирает такие данные сама, а просто пользуется тем, что ей передают правительства разных стран.