В провинции Хубэй, не считая Уханя, уже восьмой день нет новых случаев COVID-19

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В китайской провинция Хубэй, не принимая в расчет ее административный центр город Ухань, который считается эпицентром распространения по стране коронавируса COVID-19, восьмой день подряд не фиксируется новых случае заражения, свидетельствуют данные Госкомздрава КНР.

Всего по Китаю, по состоянию на утро пятницы, за сутки зарегистрировано семь смертей от пневмонии, вызываемой COVID-19 (в Ухане - шесть), и выявлено восемь новых заболевших, сообщил комитет.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в результате кропотливой работы Китай добился улучшений в предотвращении распространения эпидемии, восстанавливается производство и нормальная жизни населения.

Бригада из девяти китайских медработников в четверг прибыла в Рим, что помочь итальянским коллегам в преодолении эпидемии коронавируса. Китайские специалисты привезли с собой медицинские и защитные материалы весом более 30 тонн.

СМИ отмечают, что ранее китайские врачи уже выехали для оказания помощи в Иран и Ирак.

В Италии, по состоянию на вечер четверга, 12 марта, насчитывалось более 15 тыс. инфицированных и более 1 тыс. скончавшихся от коронавируса COVID-19, в Иране - более 10 тыс. инфицированных и более 400 случаев летального исхода.