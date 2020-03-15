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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

Власти Франции признали, что коронавирус отступит после заражения 50-70% населения

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Власти Франции понимают, что не смогут полностью сдержать распространение коронавируса и потому лишь стремятся растянуть этот процесс во времени, заявил в воскресенье министр образования Жан-Мишель Бланке в эфире радиостанции France Info.

Министр призвал спокойно относиться к росту числа инфицированных. "В конце концов, в общей сложности, 50-70% населения заразится, и именно это положит конец данной угрозе, так как у большинства людей выработается иммунитет. В итоге вирус исчезает", - сказал Бланке.

Ранее похожую оценку того, сколько людей заразится коронавирусом, давали и в ФРГ.

Во Франции в рамках борьбы против коронавируса с воскресенья закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Закрыты кафе, рестораны, кинотеатры. В ближайшие дни будет ограничено движение общественного транспорта.

Франция

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