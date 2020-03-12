В австрийском Тироле закрывают горнолыжные курорты из-за коронавируса

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В австрийском Тироле приняли решение закрыть горнолыжные курорты в рамках мер по сдерживанию распространения нового типа коронавируса.

"После обсуждения с представителями туристического сектора Тироля было принято решение о закрытии подъемников с 15 марта 2020 года", - говорится в заявлении властей федеральной земли Тироль.

Кроме того, начиная с понедельника, 16 марта, на курортах Тироля закроют все гостиничные комплексы, будет проводиться эвакуация постояльцев.

В заявлении отмечается, что обеспечение защиты местных жителей и гостей является главным приоритетом для местных властей.

При этом некоторые популярные курорты закроются еще раньше. В частности, на сайте популярного горнолыжного курорта Сильвретта Арена в Ишгле размещена информации о его закрытии с субботы.

"Горнолыжный курорт Сильвретта Арена в Ишгле закроется с субботы, 14 марта, в рамках меры предосторожности. Обеспечение защиты местного населения, сотрудников регионального туристического сектора и гостей из разных стран мира является нашим главным приоритетом", - говорится в сообщении, размещенном на сайте курорта.

По последним данным, в Австрии выявлено 361 случай заражения коронавирусом. Один человек скончался.