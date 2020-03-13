В Австрии с понедельника прекратят работу почти все магазины

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Австрии с понедельника, 16 марта, перестанут работать почти все магазины, сообщил канцлер Себастьян Курц на пресс-конференции в пятницу, его цитирует телеканал ORF.

По его словам, эта мера не касается продуктовых магазинов, а также аптек, почтовых отделений и банков. Рестораны и бары со следующей недели будут открыты только до 15:00 (17:00 по Москве). С понедельника общественная жизнь в Австрии будет сведена к минимуму, что необходимо, в частности, для защиты от заражения коронавирусом наиболее уязвимых категорий населения - стариков и людей с ослабленным иммунитетом, подчеркнул Курц.

По состоянию на вечер четверга, 12 марта, в Австрии был зарегистрирован 361 случай заражения коронавирусом. По сообщению австрийского Минздрава, больше всего случаев (66) зарегистрировано в Вене, федеральных землях Нижняя Австрия (51), Верхняя Австрия (58) и Штирия (33). В стране зафиксирован один случай смерти от коронавируса нового типа.