Более 20 человек умерли в Китае из-за коронавируса

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 13 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), выявлен 21 новый заболевший, из них 20 – люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,226 тыс. человек, зарегистрировано 80,881 тыс. случай заболевания.

В провинции Хубэй за истекшие стуки зафиксирован один новый больной, 12 случаев смерти. В административном центре провинции городе Ухане, являющимся эпицентром распространения инфекции, скончались 11 человек.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 3,111 тыс. человек, (в Ухане - 2,480 тыс.), заболели 67,799 тыс. (в Ухане - 50,004 тыс.). По состоянию на утро вторника, 55,9 тыс. человек в провинции вылечились и выписаны из больниц. За стуки в провинции не зарегистрировано ни одного нового случая с подозрением на заболевание.

Из 21 нового случая заболевания в стране 20 приходятся на прибывших из-за рубежа: в Пекине выявлено девять больных, в Шанхае - три, в провинции Гуандун - три, по одному - в провинциях Чжэцзян, Шаньдун, Шэньси, Юньнань и Гуанси-Чжуанском автономном районе. Всего насчитывается 143 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения около 8,9 тыс. человек, состояние 2,8 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 68,6 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 235 случаев заболевания: в Гонконге - 157 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 11, на Тайване - 67 (один случай смерти).