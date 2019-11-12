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В "Конкорде" назвали причины смены владельца "Комбината питания" коммерческой тайной

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Причины того, почему бизнесмен Евгений Пригожин перестал быть владельцем "Комбината питания "Конкорд", являются коммерческой тайной, заявили в пресс-службе группы компаний "Конкорд".

"В течение срока действия кредитного договора с Внешэкономбанком структура "Комбината питания "Конкорд" не могла быть изменена. В настоящий момент кредитные обязательства погашены досрочно в полном объеме, включая проценты по коммерческой ставке", - сказали в пресс-службе.

После погашения кредита, добавили там, "Комбинат питания "Конкорд" может самостоятельно принимать решение о дальнейшей деятельности. "В связи с этим, действительно, произошла смена учредителя. Причина, по которой было принято это решение, является коммерческой тайной и не разглашается",- добавили в ГК.

Ранее сообщалось, что ООО "Комбинат питания Конкорд", которым ранее руководил Пригожин, сменило владельца и гендиректора.

По данным ЕГРЮЛ, 11 ноября владельцем 100% долей ООО "Комбинат питания Конкорд" стало АО "Корпорация развития". Гендиректором и владельцем "Корпорации развития" указана Екатерина Росликова.

Компания сменила не только владельца, но и гендиректора - им стал бывший руководитель Тихвинского мясокомбината Эдуард Козьмин, следует из данных ЕГРЮЛ.

Основным видом деятельности "Комбината питания "Конкорд" является обеспечение "социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание".

Евгений Пригожин Комбинат питания Конкорд

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