В Южной Корее за сутки зарегистрировано 93 новых случая COVID-19

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Южной Корее достигло на утро среды 8413 человек, увеличившись за минувшие сутки на 93 новых выявленных случая, сообщили медицинские власти страны.

Общее число скончавшихся от коронавируса в стране достигло 84 человек.

Из всех 93 новых подтвержденных случаев заражения 46 пришлись на город Тэгу с населением 2,5 млн человек, девять - на провинцию Северный Кенсан.

По данным властей, несмотря на ужесточение мер контроля на границах, с пяти до 11 увеличилось число инфицированных среди людей, въехавших в страну из-за рубежа.

Накануне в Южной Корее было зарегистрировано 84 новых случая заражения коронавирусом.