Число смертей от коронавируса в США превысило 80

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Число случаев заражения коронавирусом в США приближается к 4,5 тысячам, на данный момент известно о 86 летальных исходах, передает телеканал CNN.

Согласно его данным, в США насчитывается 4459 случаев заболевания в 49 штатах и округе Колумбия.

По меньшей мере 86 человек, зараженных вирусом, скончались, преимущественно в штатах Вашингтон (48 человек) и Калифорния (11 человек).

Самые высокие показатели заражения коронавирусом - в штате Нью-Йорк (950 человек), за ним следуют штаты Вашингтон (904) и Калифорния (448).

Западная Вирджиния по-прежнему остается единственным штатом США, где на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания.