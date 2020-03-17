"АвтоВАЗ" сообщил о заражении коронавирусом одного из сотрудников

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Один из трех подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Самарской области пришелся на сотрудника "АвтоВАЗа", сообщила пресс-служба предприятия. Его заразил близкий человек, недавно вернувшийся из Испании.

Сотрудники администрации завода, врачи и специалисты Роспотребнадзора выявили всех, кто контактировал с заболевшим. В их числе оказались другие сотрудники "АвтоВАЗа", это несколько человек, их изолировали в стационаре, в боксах на 14 дней.

"Оперативно проведенный тест не подтвердил у них наличие коронавируса. Рабочие места бригады, где работает инфицированный, места отдыха и общего пользования, гардеробы, туалеты, душевые и входные группы были тщательно дезинфицированы", - рассказали в пресс-службе.

Завод продолжает работать по плану.

В феврале "Ведомости" писали, что за 2019 год численность штата "АвтоВАЗа"снизилась на 8%, с 38 070 до 35 028 человек.

За минувшие сутки количество выявленных в России случаев заражения коронавирусом выросло на 30, до 93, сообщила глава оперативного штаба по борьбе с инфекцией Татьяна Голикова. Из новых случаев 20 пришлось на Москву, по три - на Петербург и Самарскую область, по одному - на Подмосковье, Кировскую область, Пермский край и Коми.