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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:46

Коронавирус заставил Xerox отложить попытки купить HP

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Американская Xerox Holdings Corp. сообщила, что на время оставит попытки выкупить акции производителя принтеров и персональных компьютеров HP Inc. в связи с коронавирусом и сделет приоритетом меры по защиты здоровья и безопасности своих сотрудников, клиентов, партнеров и аффилированных лиц.

Эпидемия коронавируса

Об этом объявил гендиректор Xerox Джон Висентин. По его словам, компания продолжает внимательно следить за развитием ситуации.

По данным информированного источника Bloomberg, Xerox намерена вернуться к вопросу приобретения HP, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется.

Xerox не считает, что падение фондового рынка США или временная приостановка торгов акциями HP, подобно той, что произошла на этой неделе, может стать препятствием для предполагаемой сделки. Однако в свете проводимой компанией работы по защите своих сотрудников и деловых партнеров от пандемии коронавируса, "представляется разумным отложить публикацию дополнительных материалов, интервью со СМИ и встречи с акционерами HP", сказал Висентин.

На прошлой неделе Xerox объявила тендерное предложение на покупку всех находящихся в обращении акций HP по цене $24 за бумагу, оценив, таким образом, компанию примерно в $35 млрд. Она также выдвинула ряд кандидатов в совет директоров HP, который будет избираться на ежегодном собрании летом текущего года.

HP неоднократно отклоняла предложения Xerox, отмечая, что потенциальный покупатель недооценивает компанию. В конце февраля топ-менеджеры HP в ходе телефонной конференции перед публикацией квартальной отчетности дали понять, что могут рассмотреть сделку с Xerox, но на определенных условиях.

HP, капитализация которой составляет порядка $25 млрд, существенно крупнее Xerox (капитализация составляет около $5,1 млрд). Руководители HP ранее ставили под сомнение способность Xerox привлечь необходимые средства для финансирования потенциальной сделки. Xerox сообщила на прошлой неделе, что согласовала с рядом банков, в том числе Citi, Mizuho и Bank of America, условия привлечения финансирования для покупки HP.

Акции Xerox подешевели на 40,5% за последний месяц, HP - примерно на 24%.

Xerox HP Джон Винсентин

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