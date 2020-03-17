В Нур-Султане и Алма-Ате с 19 марта введут карантин по коронавирусу

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Госкомиссия по обеспечению режима ЧП при президенте Казахстана с 19 марта вводит дополнительные ограничительные, профилактические и противоэпидемиологические меры в Нур-Султане и Алма-Ате с учетом ситуации с распространением COVID-19, сообщила пресс-служба правительства.

Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении. Вводимые с 00:00 19 марта меры предусматривают карантин и масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия, отмечается в сообщении.

В соответствии с этими мерами, в Нур-Султане и Алма-Ате будет установлен периметр карантинной зоны и определены пункты въезда/выезда из нее; передвижение людей, а также въезд/выезд транспортных средств будут ограничены; также предписывается обеспечить бесперебойную работу специальных лечебных учреждений по трем категориям: для зараженных, подозреваемых на инфекцию, карантинных, говорится в документе.

Нур-Султан и Алма-Ата будут поделены на секторы для ограничения перемещения граждан, оптимальные для организации снабжения населения продовольствием и функционирования систем жизнеобеспечения. В городах будет приостановлено либо ограничено в дневное и прекращено в ночное время движение общественного транспорта.

Кроме того в городах приостанавливается работа непродовольственных торговых рынков, крупных ТРЦ и торговых домов за исключением находящихся в них объектов, торгующих продуктами и лекарствами.

Также в Нур-Султане и в Алма-Ате с 19 марта устанавливается новый режим работы объектов общественного питания. Они будут работать по принципу "доставки до клиентов", с усилением санитарно-противоэпидемиологических мер. Кроме того, будет реорганизован режим работы центров обслуживания (ЦОН), определена ежесуточная потребность населения карантинных зон и каждого из секторов в продуктах, медикаментах, предметах жизнеобеспечения и товарах первой необходимости.

Также будут определены для каждого из секторов карантинной зоны центры торговли и обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости с учетом минимизации движения общественного транспорта, отмечается в сообщении.

В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения, введенный президентом страны с целью защиты граждан от пандемии коронавируса.