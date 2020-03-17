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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:48

Власти Ирана решили выпустить из тюрем 85 000 заключенных из-за коронавируса

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Правительство Ирана из-за коронавируса временно освободят из тюрем 85 000 заключенных, примерно половина из них осуждена по политическим статьям, объявил представитель судебной системы страны Голамхоссейн Эсмаили. Об этом сообщает Sky News.

При этом в тюрьмах тоже приняты меры по профилактике распространения инфекции, добавил чиновник. Когда освобожденным придется вернуться в места лишения свободы, он не уточнил.

По последним официальным данным, число умерших в стране от заражения коронавирусом достигло 988, за сутки оно увеличилось на 135. Общее число зараженных превысило 16 150.

Ранее в ООН уже обращали внимание, что тюрьмы Ирана переполнены и в них тяжелая эпидемиологическая обстановка, и призывали власти страны освободить политзаключенных. Руководство страны также критиковали за запоздалую реакцию на вспышку коронавируса, в том числе за отказ запретить паломничество.

16 марта президент Хасан Рухани заявил, что пик заражения коронавирусом в стране преодолен. Он пообещал, что с 17 марта на въездах во все города откроются пропускные пункты, где состояние здоровья у всех поголовно будут проверять сотрудники силовых ведомств и Минздрава.

Иран

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