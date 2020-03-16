В Иране зафиксировали рекордное число умерших от коронавируса за сутки

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Иране за сутки выросло на рекордный для страны показатель в 129 человек и составило 853 человека, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Общее число заболевших коронавирусом в Иране составляет почти 15 тыс. человек, за сутки выявили 1 тыс. новых случаев. По данным иранских СМИ, вылечились от COVID-19 почти 5 тыс. человек из этих 15 тыс.

В министерстве здравоохранения страны отметили, что единственный способ бороться с коронавирусом - не выходить из дома без необходимости.

Иран занимает третье место в мире после Италии и Китая по числу заболевших коронавирусом и по числу умерших от него. СМИ сообщают, что вирусом заразились и многие иранские высокопоставленные лица, например, один из советников верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ранее в понедельник стало известно, что в Иране от коронавируса умер 78-летний член экспертного совета (орган, который избирает высшее руководство страны) аятолла Хашим Батайи.