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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

Суд Гааги 23 марта проведет заседание по делу MH17 без зрителей

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Окружной суд Гааги 23 марта проведет заседание по делу о крушении малайзийского Boeing под Донецком без зрителей, но в интернете можно будет посмотреть прямую трансляцию из зала. Об этом говорится на сайте о процессе по делу МН17. В суд не пустят ни журналистов, ни родственников сторон.

В Нидерландах суды закрыты с 17 марта по 6 апреля из-за коронавируса, однако для процесса по делу МН17 сделано небольшое исключение.

23 марта суд в комплексе "Схипхол" под Амстердамом рассмотрит только ходатайства, которые были поданы 9 и 10 марта. После этого в процессе будет объявлен перерыв до 8 июня. Пресс-центр "Схипхола" будет закрыт до 6 апреля.

Ранее предполагалось, что судебный процесс будет проходить по запланированному графику, но с усиленными мерами предосторожности в связи с коронавирусом. Однако с тех пор эпидемиологическая ситуация в Европе ухудшилась.

Гаагский суд зарезервировал комплекс "Схипхол" более года назад на даты с 9 по 13 марта 2020 года, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября, а также - в 2021 году - с 1 февраля по 26 марта.

Самолет Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Катастрофу расследовала объединенная следственная группа JIT, в которую входят представители Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Группа считает, что самолет сбили из российского "Бука", переправленного в Донбасс через границу. Россия отвергает все предположения о ее причастности к гибели лайнера и упрекает JIT в необъективности.

Обвиняемых в деле четверо, это граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

Схипхол Окружной суд Гааги MH17 Malaysia Airlines Нидерланды Донецк Игорь Гиркин

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