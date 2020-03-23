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Гаагский суд попросил обвинение подтвердить наличие спутниковых фото пуска ракеты из "Бука"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информцию о том, что у США могут быть засекреченные спутниковые изображения запуска ракеты из "Бука", которая сбила рейс MH17 под Донецком в июле 2014 года.

Такой запрос на заседании 23 марта огласил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус. Заседание транслировалось через интернет.

"В документах обсуждения, которое состоялось в рамках "круглого стола" в парламентском комитете 22 января 2016 года, сказано, что у США есть доступ к секретным изображениям, сделанным со спутника, которые якобы показывают запуск ракеты. Эта информация была предоставлена нидерландской службе безопасности. В документах также утверждается, что у США нет возражений, чтобы раскрыть эту информацию. Вопрос состоит в том, соответствует ли это действительности? И если да, то намерено ли обвинение добавить эту информацию к делу?", - зачитал запрос судья.

Суд также задал вопрос о письме, отправленном 27 мая 2019 года в США с запросом в отношении "пин-кода и кредитных карт ряда компаний в Тунисе и ряд других пин-код действий между Донецком и Чечней 17 июля 2014". "Вопрос: получила ли прокуратура ответ?", - добавил Стэйнхаус.

Суд также захотел узнать, определило ли обвинение других потерпевших по этому делу. "Суд поднимает эти вопросы уже на этой стадии с тем, чтобы на более поздней стадии обвинение получило бы возможность реагировать либо в письменном виде, либо в ходе слушаний", - пояснил председательствующий.

Следующее судебное заседание назначено на 8 июня.

В катастрофе самолета Malaysia Airlines погибли 298 человек. По делу обвиняемыми проходят три гражданина России - Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов - и гражданин Украины Леонид Харченко. Их судят заочно.

Схипхол Окружной суд Гааги MH17 Malaysia Airlines Нидерланды Донецк Игорь Гиркин США

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