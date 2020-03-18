Джо Байден укрепил позиции в президентской гонке демократов

По данным СМИ, экс-вице-президент лидирует на праймериз во Флориде, Иллинойсе и Аризоне

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент США Джо Байден, который борется за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на президентских выборах в ноябре текущего года, одерживает уверенную победу на праймериз в штате Флорида, сообщают СМИ.

По результатам подсчета 87% голосов избирателей, за него проголосовал 61% против 22% голосов, которые набрал его основной соперник сенатор Берни Сандерс.

Голосование продолжается в штатах Иллинойс и Аризона, где, по предварительным данным, Байден также лидирует.

Накануне он одержал победу в штате Вашингтон, неделю назад обошел Сандерса еще в четырех штатах - Миссури, Миссисипи, Мичигане и Айдахо.

Ранее планировалось, что праймериз демократов пройдут также в штате Огайо, однако глава департамента здравоохранения штата Эми Эктон объявил из-за коронавируса режим ЧС, в связи с чем праймериз в штате отложены.