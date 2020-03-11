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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

Байден вышел в лидеры второго супервторника на праймериз демократов США

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Победителем демократических праймериз по итогам очередного супервторника в США становится бывший вице-президент Джо Байден, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на промежуточные данные.

Согласно этим данным, Байден одерживает победу в штатах Айдахо, Мичиган, Миссисипи и Миссури. Таким образом, Байден пока набирает 836 делегатов на Национальном съезде Демократической партии, а Берни Сандерс - 686.

Данные из Вашингтона и Северной Дакоты пока ожидаются.

CNN напоминает, что от Вашингтона на съезд будут направлены 89 делегатов, а от Северной Дакоты - 14.

Выступая в Филадельфии (штат Пенсильвания), Байден призвал демократов к объединению, заявив: "Вместе мы одолеем Дональда Трампа".

За последние несколько недель несколько претендентов на пост кандидата от демократов объявили о прекращении своих предвыборных кампаний и о готовности поддержать Байдена. В частности, от борьбы отказался миллиардер Майкл Блумберг и экс-мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич.

Таким образом, на данный момент в предвыборной гонке демократов участвуют три претендента - Байден, Сандерс и Тулси Габбард.

Республиканцы тоже проводят внутрипартийные выборы. Однако интриги на них нет, так как серьезного сопротивления действующий президент США Дональд Трамп не встречает.

Кокусы и праймериз - часть внутрипартийных выборов в США, по итогам которых выбирают делегатов. Внутрипартийные голосования в США продлятся до 6 июня. Затем пройдет национальный съезд, на котором делегаты изберут кандидата на пост президента от партии.

Голоса делегатов - ключевой показатель для американских внутрипартийных выборов, именно делегаты будут выбирать, кто станет кандидатом в президенты от Демократической партии. Чтобы обеспечить себе победу, кандидату необходимо набрать 1991 голос делегатов. Если ни один из кандидатов не наберет нужного числа голосов, к голосованию подключатся так называемые суперделегаты. Их тоже выбирают на предварительных выборах, но без необходимости в итоговом голосовании они не участвуют.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.

США Джо Байден

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