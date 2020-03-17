Байден победил на праймериз в штате Вашинтон

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент США Джо Байден, который борется за выдвижение в кандидаты в президенты от Демократической партии на ноябрьских президентских выборах, объявлен победителем праймериз в штате Вашингтон, сообщило агентство Associated Press.

Штат выдвигает на съезд партии 89 делегатов, которые будут голосовать за кандидата в президенты.

По оценкам экспертов, ожидалось, что победу в Вашингтоне одержит главный оппонент Байдена - сенатор Берни Сандерс, который в 2016 году на праймериз в штате набрал две трети голосов.

Неделю назад Байден обошел Сандерса еще в четырех штатах - Миссури, Миссисипи, Мичигане и Айдахо.

Несмотря на распространение в стране коронавируса и призывы администрации избегать массовых мероприятий, во вторник очередные праймериз планировалось провести в штатах Огайо, Аризона, Иллинойс и Флорида.

Ранее губернатор Огайо через суд пытался добиться переноса праймериз на июнь, однако ему было отказано. Вместе с тем, как информирует агентство, глава департамента здравоохранения Огайо Эми Эктон объявил из-за коронавируса режим ЧС в штате, в соответствии с которым вводится запрет на открытие избирательных участков, в связи с чем праймериз в штате будут отложены.

Сообщений об изменениях в планах проведения праймериз в Аризоне, Иллинойсе и Флориде не поступало.