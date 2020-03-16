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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:08

Финляндия ввела чрезвычайное положение

Финляндия ввела чрезвычайное положение
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Финляндии вводится чрезвычайное положение, сообщила премьер-министр страны Санна Марин.

"Правительство приняло решение о введении чрезвычайного положения", - сказала Марин в понедельник на пресс-конференции.

Начиная со среды, будут закрыты школы. Число участников общественных встреч ограничено до десяти человек.

Учреждения дошкольного образования и детские сады продолжат работу.

Правительство готовится также к закрытию границ.

По последним данным, в Финляндии более 100 заболевших коронавирусом.

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