Финляндия ввела чрезвычайное положение

Премьер-министр Финляндии Санна Марин Фото: Imago/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Финляндии вводится чрезвычайное положение, сообщила премьер-министр страны Санна Марин.

"Правительство приняло решение о введении чрезвычайного положения", - сказала Марин в понедельник на пресс-конференции.

Начиная со среды, будут закрыты школы. Число участников общественных встреч ограничено до десяти человек.

Учреждения дошкольного образования и детские сады продолжат работу.

Правительство готовится также к закрытию границ.

По последним данным, в Финляндии более 100 заболевших коронавирусом.