Финляндия ввела чрезвычайное положение
Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Финляндии вводится чрезвычайное положение, сообщила премьер-министр страны Санна Марин.
"Правительство приняло решение о введении чрезвычайного положения", - сказала Марин в понедельник на пресс-конференции.
Начиная со среды, будут закрыты школы. Число участников общественных встреч ограничено до десяти человек.
Учреждения дошкольного образования и детские сады продолжат работу.
Правительство готовится также к закрытию границ.
По последним данным, в Финляндии более 100 заболевших коронавирусом.