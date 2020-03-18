Около 400 российских туристов застряли в Марокко из-за ситуации с COVID-19

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Сотни российских туристов не смогли покинуть Касабланку (Марокко) из-за отмены авиасообщения в целях противодействия распространению коронавируса COVID-19; российские граждане не знают, когда их эвакуируют, многие из них не понимают, где и на какие средства будут жить на чужбине.

"Сейчас, по информации, которую мы получаем, 400 человек россиян находятся в подобном положении", - сообщил генеральный консул России в Касабланке Андрей Цыбенко на встрече с туристами в минувший вторник, 17 марта, (аудиозапись встречи имеется в распоряжении "Интерфакса").

По его словам, после получения обращения этой группы российских туристов, была направлена "очередная, срочная, вне очереди, телеграмма за подписью посла с обращением в МЧС и Министерство обороны с запросом на скорейшее направление сюда спецбортов".

"К сожалению, больше сделать мы ничего не можем. Мы, как генконсульство, не имеем сами оперативной связи с центром, она находится в посольстве. Мы ежечасно даем информацию о таких, как ваше, обращениях", - резюмировал Цыбенко.

В свою очередь российская туристка из Казани, оказавшаяся в этой группе, сообщила "Интерфаксу", что Цыбенко также сказал им: "Надо надеяться на лучшее, но готовьтесь к худшему".

Застрявшие в Марокко россияне не знают, на что им жить дальше

По словам нашей соотечественницы, из страны вывозят европейцев, в частности французов, а сведений о рейсах для российских граждан никаких нет, как и информации о том, где и на какие средства им жить дальше. Их группе туристическая фирма оплатила проживание до 22 апреля, хотя тур закончился еще 17 марта.

"Мы - единственная туристическая группа, оставшаяся в отеле. Здесь вообще никого больше нет, потому что все закрывается, в том числе и гостиницы", - заметила она, добавив: "Здесь все закрыто: ни рестораны, ни кафе, ни кинотеатры не работают, работают отдельные продуктовые магазины, улицы пустые".

По ее словам, большинство участников тургруппы спланировали свою поездку и лишних денег нет. Но даже состоятельные люди сталкиваются со сложностями, как, например, жительница Крыма, которая из-за действующих ограничений не может ни в одном банке снять деньги со своего счета.

"Большая часть нашей группы, так сложилось, люди старшего возраста - за 70 очень много. Многие нуждаются в медикаментах. Сейчас с нами сходили в аптеку, помогли с переводом, чтобы мы узнали, какие есть аналоги лекарств. Сколько нам еще здесь бултыхаться, мы не знаем, потому что нам никто ничего не говорит. Скромно отводят глазки. Каждый день встречаемся с консулом, но изменений никаких нет", - заключила наша соотечественница.

Похожая ситуация с российскими туристами сложилась в Черногории - около тысячи пассажиров "Победы" застряли в Тивате из-за ситуации с коронавирусом. Представитель "Аэрофлота" Михаил Демин сообщил, что авиакомпания не смогла добиться разрешения от властей Черногории на вывоз в Россию своих пассажиров. По словам источника "Интерфакса", власти страны в обмен на возвращение россиян требуют доставить в Тиват 50 своих граждан из Москвы.