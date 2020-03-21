Захарова заявила, что застрявших в Марокко из-за COVID-19 россиян вывезут

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Российские власти прорабатывают схему вывоза россиян из Марокко, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ведомствами (Росавиация, Ростуризм и МИД - ИФ) принято решение по вывозу российских граждан из Марокко", - сообщила она журналистам.

Захарова отметила, что "сейчас прорабатывается детальная схема вывоза, учитывая, что люди находятся в разных районах страны".

18 марта сообщалось, что сотни российских туристов не смогли покинуть Касабланку (Марокко) из-за отмены авиасообщения в целях противодействия распространению COVID-19.

Накануне в Росавиации "Интерфаксу" заявили, что из-за отсутствия прямого воздушного сообщения с Марокко вопрос вывоза российских граждан требует дополнительной проработки.