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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:34

В штате Нью-Йорк за сутки коронавирус зафиксирован у тысячи человек

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Количество случаев заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк за сутки возросло на 1 тысячу, общее число заболевших достигло 2382, сообщил губернатор Эндрю Куомо на пресс-конференции.

Из них 1339 человек - из города Нью-Йорк и 538 - из округа Уэстчестер, где находится карантинная зона.

Еще 20 человек, зараженных вирусом, скончались.

Куомо подчеркнул, что Нью-Йорк остается штатом с самыми высокими в США показателями заражения коронавирусом. На втором месте находится штат Вашингтон (1012 заболевших), на третьем - Калифорния (722 человека).

"Чем больше людей сдают анализы, тем больше выявляется количество зараженных", - отметил губернатор.

Всего, по данным государственных и местных органов здравоохранения, правительств штатов и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США насчитывается 7111 заболевших во всех 50 штатах и округе Колумбия, передает телеканал CNN.

Число заболевших коронавирусом в США превысило 7 тысяч человек, на настоящий момент известно о 117 летальных исходах.

США Нью-Йорк

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