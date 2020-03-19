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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Освобождение от коронавируса Уханя спрогнозировали к концу марта

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Город Ухань, административный центр китайской провинции Хубэй, считающийся эпицентром распространения коронавируса Covid-19, может полностью очиститься от инфекции к концу текущего месяца, карантин в городе может быть постепенно снят, считает один из ведущих вирусологов КНР Ли Ланьцзюань.

"Если в течение 14 дней подряд в Ухане не будет зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, мы считаем, что настанет время, когда блокаду можно будет постепенно снимать", - сказал эксперт в интервью китайской англоязычной газете China Daily.

Он отметил: "Мы ожидаем, что новые случаи заболевания прекратятся в середине или конце марта."

"После того, как блокада города будет ослаблена, мы все еще должны будем строго выполнять действия, направленные на контроль над вирусом, чтобы предотвратить возможные новые вспышки", - добавил он.

Пандемия коронавируса

По состоянию на утро четверга, 19 марта, в материковом Китае за истекшие сутки не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Все 34 выявленных новых инфицированных - люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомздав КНР на своем официальном сайте.

В то же время в Хубэе зафиксировано восемь случаев летального исхода ранее заболевших, вызванные коронавирусом, из них шесть - в Ухане.

Всего с декабря 2019 года в Ухане число инфицированных коронавирусом составило 40765, скончались 2496 человек.

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