Число инфицированных коронавирусом превысило 210 тыс. человек

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - По состоянию на 8 утра четверга по московскому времени в мире насчитывалось 210 732 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 8840 человек, при этом излечились более 84 тысяч человек, сообщила газета South China Morning Post.

Издание ведет электронный подсчет числа заболевших, умерших и вылечившихся от вируса, основанный на официальных данных стран.

По состоянию на 2:00 по московскому времени сообщалось о 206 226 больных и 8764 скончавшихся.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом, все - у людей, приехавших из-за рубежа, сообщил Госкомздав КНР. За сутки в стране умерли восемь человек, все случаи зафиксированы в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй.

В Италии за минувшую среду число жертв коронавируса выросло до 2978, за сутки зарегистрировано 475 новых случаев смертельного исхода вызываемого инфекцией заболевания. Всего в стране инфицировано 35 713 человек.

В Иране зафиксировано 17 361 случаев заболевания (скончались 1135 человек), в Испании - 13 716 (598), во Франции - 9 134 (264), в Южной Корее - 8 565 (91), в Германии - 8198 (24), в США - 7 894 (113), в Швейцарии - 2 772 (21), в Великобритании - 2 626 (103), в Нидерландах - 2 051 (58), в Австрии - 1 646 (четыре), на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера) - 1 572 (36), в Норвегии - 1 423 (три), в Швеции - 1 279 (три), в Бельгии - 1 243 (10), в Дании - 1 057 (четыре).

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще в 149 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

В среду Гебрейесус заявил журналистам, что "к худшему" должен готовиться африканский континент. Эксперты неоднократно предупреждали об опасностях заболевания для Африки, учитывая слабую инфраструктуру здравоохранения, нищету, конфликты, плохую санитарию и высокую плотность населения.