В Алма-Ате на полный карантин закрыли 4 многоэтажки с очагами заражения COVID-19

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Алма-Ате в четверг на полный карантин закрыты жилой комплекс "Сункар" и еще три высотных многоквартирных дома в одном из дворов по проспекту Достык в центре города.

Накануне, 18 марта, заместитель мэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров сообщил, что в городе "имеются очаги заражения коронавирусом". В четверг чиновник подтвердил информацию, рассылаемую в соцсетях о закрытии на полный карантин ЖК "Сункар", а также многоэтажек в центре города, расположенных в одном дворе. Дворы оцеплены, установлены контрольно-пропускные пункты.

К настоящему моменту в Казахстане зафиксированы 44 подтвержденных случая заражения коронавирусом - 19 в Алма-Ате и 25 в Нур-Султане.

В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения COVID-19, который ВОЗ объявила пандемией. Нур-Султан и Алма-Ата с 19 марта закрыты на карантин. Кроме того, с 22 марта, Алма-Ату полностью закроют на въезд.