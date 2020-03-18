Алма-Ата полностью закроется с 22 марта

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Алма-Ате введут карантин с полуночи 19 марта, на десяти въездах в город обустроят 27 блокпостов, а с 0 часов 22 марта город будет полностью закрыт на въезд, сообщил глава управления городской мобильности Сагындык Телибаев.

"Всем жителям регионов и особенно Алматинской области необходимо в 72 часовой срок покинуть город", - предупредил он.

Жителям города, которые сейчас находятся за его пределами, он рекомендовал в тот же срок вернуться. С полуночи 22 марта город нельзя будет покинуть или в него въехать, это касается в том числе жителей пригородов, которые работают в городе.

"Сотрудники необходимые для жизнеобеспечения города, в том числе сотрудники правоохранительных органов, общественного транспорта, коммунальных служб будут размещены на территории города. (...) Те люди, которые живут не в Алматы, должны отправиться в свои регионы. Аэропорты и вокзалы будут закрыты", - отметил сказал Телибаев.

Внутри города можно будет свободно перемещаться. Общественный транспорт будет работать штатно. В связи с сокращением потока пассажиров интервал движения общественного транспорта увеличат на 20%", - сказал он.

С 22 марта попасть в Алма-Ату можно будет только международным рейсом, сообщил заместитель акима региона Ерлан Кожагапанов, его слова приводит Tengrinews. Такими рейсами можно будет вернуться по ранее купленным билетам. Однако впоследствии и эти рейсы могут ограничить, допустил чиновник.

В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Нур-Султан и Алма-Ату с 19 марта закрывают на карантин. В городах будут работать только продовольственные магазины, а заведения общепита будут продавать еду только на вынос.