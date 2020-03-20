Число жертв коронавируса в мире превысило 9,7 тыс. человек

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - По состоянию на 02:00 по московскому времени пятницы, в мире насчитывалось 229 тыс. 328 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 9,761 тыс., поправились более 84 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.

За истекшие стуки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 23,1 тыс., число скончавшихся - на 997.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В Италии в четверг зафиксировано 3,404 тыс. смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии, что на 427 больше, чем за среду. Она по числу жертв превзошла Китай, где с декабря прошлого года скончались 3,245 тыс. человек. Число инфицированных в Италии достигло 41,036 тыс.

В Иране зафиксировано 18,407 тыс. случаев заболевания (скончались 1,284 тыс.), Испании - 17,147 тыс. (767), Германии - 10,999 тыс. (24), Франции - 10,995 тыс. (372), США - 10,442 тыс. (150), Южной Корее - 8,565 тыс. (91), Швейцарии - 2,772 тыс. (21), Великобритании - 2,626 тыс. (103), Нидерландах - 2,051 тыс. (58), Австрии - 2,013 тыс. (шесть), на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера) - 1,648 тыс. (39), Норвегии - 1,423 тыс. (три), Швеции - 1,279 тыс. (10), Бельгии - 1,243 тыс. (10), Дании - 1,057 (четыре).

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще в 156 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Как сообщалось, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

"Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.