Бельгийский вирусолог назвал срок продолжительности эпидемии COVID-19

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Бельгийский вирусолог Марк ван Ранст в интервью фламандскому каналу VRT заявил, что эпидемия COVID-19 продлится около 10 недель.

В своем выводе он опирался на развитие ситуации с коронавирусом в китайском Ухане, где, наконец, с начала эпидемии не было зарегистрировано новых случаев заражения.

"Возможно, это продлится дольше. И вот к этому мы должны приспособиться", - объяснил Ван Ранст.

При этом он предостерег о предстоящем значительном росте зараженных коронавирусом в ближайшие дни. Вирус будет инфицировать людей еще в течение недель, и число летальных исходов продолжит возрастать, предупредил бельгийский эксперт.

Он построил свою модель на эпидемиях гриппа в Бельгии. "Они длятся 10 недель. Мы можем заметить, что эпидемия в Ухане похожа на это, и, возможно, так же будет и у нас. То есть, это займет некоторое время, и к этому мы должны приготовиться", - продолжил Ван Ранст.

Вместе с тем вирусолог не считает возможным предсказать, когда наступит кульминационный момент эпидемии в Бельгии. "Трудно ответить на этот вопрос. Все думают, что мы достигнем этого пика уже завтра. Могу вам гарантировать, что так не будет", - заверил он.

Эксперт пояснил свою позицию: говорить о прохождении пика можно будет, когда цифры заражения станут снижаться в течение нескольких дней.

"Но, тогда как кривая продолжает подниматься, вы не имеете никаких оснований говорить о том, что мы достигли вершины. Вы сможете об этом узнать только, когда она останется позади", - сказал Ван Ранст.

При этом он подтвердил, что бельгийские больницы подготовлены, чтобы справиться с ситуацией.

"Возможность приема (зараженных COVID-19 - ИФ) достаточная, и в некоторых больницах она сейчас увеличивается, тогда как в других пока еще только ожидают своих первых пациентов, зараженных коронавирусом", - констатировал бельгийский вирусолог.