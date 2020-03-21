Более 30 американских военных в Европе заразились коронавирусом

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Не менее 35 из 72 тысяч американских военных в Европе заразились коронавирусом COVID-19, сообщил журналистам командующий силами США в Европе Тод Уолтерс.

"У нас (в Европе - ИФ) примерно 72000 американцев, носящих военную форму. И зарегистрировано примерно 35 случаев заболевания коронавирусом", - сказал он на брифинге в Пентагоне.

По его словам, во избежание дальнейшего распространения инфекции в войсках США в Европе применяется метод "социального дистанцирования". В частности, в этих целях сокращается количество занятий и учений.

Тем не менее, "это не влияет на способность наших сил реагировать на угрозы сейчас или в будущем", - подчеркнул он.

Как сообщалось, на территории Соединенных Штатов насчитывается уже около 17 тысяч случаев COVID-19 во всех штатах и округе Колумбия, более 200 человек скончались. Почти треть всех зараженных - в Нью-Йорке.