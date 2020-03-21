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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Почти треть всех случаев COVID-19 в США выявлены в Нью-Йорке

Всего в Соединенных Штатах насчитывается уже около 17 тысяч заболевших

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Нью-Йорке заражение коронавирусом подтверждено у 5151 человек, 29 человек скончались, сообщил мэр города Билл де Блазио.

Пандемия коронавируса

"В городе 5151 больных коронавирусом, смерть 29 человек связана с вирусом. Мы сейчас являемся эпицентром кризиса в США", - сказал де Блазио.

Мэр города уточнил, что в Нью-Йорке находится примерно треть от всех заболевших COVID-19 в Америке.

По данным CNN, всего в Соединенных Штатах подтверждено около 17 тысяч случаев COVID-19 во всех американских штатах и округе Колумбия, более 200 человек скончались.

Кроме того, телеканал приводит высказывание доктора, координатора группы по коронавирусу в Белом доме Деборы Брикс, по словам которой всего в стране было проведено порядка 170 тысяч тестов на коронавирус.

Среди заразившихся - один из сотрудников офиса вице-президента США Майка Пенса, сообщила его представитель Кэти Миллер.

Она подчеркнула, что ни Пенс, ни президент США Дональд Трамп близко не контактировали с этим человеком.

Ранее в марте Трамп прошел тест на COVID-19 после того, как у члена бразильской делегации, посещавшей резиденцию президента США, была диагностирована коронавирусная инфекция. Результат оказался отрицательным. Пенс такую проверку пока не проходил.

США Нью-Йорк Билл де Блазио

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