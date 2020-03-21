COVID-19 в штате Нью-Йорк заболели свыше десяти тысяч человек

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Половина случаев заражения коронавирусом в США приходится на штат Нью-Йорк, на данный момент известно более 10 тыс. заболевших.

"Чем больше тестов мы делаем, тем больше выявляется заболевших. Мы делаем больше тестов, чем любой другой штат, больше тестов на душу населения, чем в Китае или Южной Корее", - сказал губернатор Эндрю Куомо в субботу на пресс-конференции.

По его словам, только за сутки было сделано почти 13 тыс. тестов, а всего в штате анализы сдали почти 45,5 тыс. человек. При этом в штатах Вашингтон и Калифорния проведено примерно по 23 тыс. тестов.

Как сообщил Куомо, количество случаев заболевания COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки возросло на 3 тысячи, общее число заболевших достигло 10356.

Он отметил, что больше половины случаев зафиксировано в городе Нью-Йорк - 6211, в округе Уэстчестер, где находится первая в Штатах карантинная зона, болеют 1385 человек.

Согласно данным губернатора, 1603 человека (15% от общего числа заболевших) находятся в больнице, 54% случаев заболевания в штате приходится на людей от 18 до 49 лет.

Куомо не назвал число летальных исходов. По данным телеканала CNN, на настоящий момент в штате Нью-Йорк умерли 53 человека.

Согласно данным, представленным губернатором, в США на настоящий момент зафиксировано 21216 тыс. случаев и 266 летальных исходов.