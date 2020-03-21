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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

В КНР третий день подряд нет новых случаев заражения COVID-19 внутри страны

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусом COVID-19, все - у людей, прибывших из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Пандемия коронавируса

В Пекине выявлено 14 заболевших, в Шанхае - девять, в провинции Гуандун - семь, Фуцзянь - четыре, Чжэцзян, Шаньдун, Шэньси - по два, Сычуань - один. Всего насчитывается 269 инфицированных коронавирусом, прибывших в Китай из-за границы.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались семь человек, все - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3255 человек, зарегистрировано 81008 случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3139, заболели - 67,8 тысячи человек.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения около 6 тысяч человек, состояние 1,9 тысячи больных оценивается как тяжелое. Более 71,7 тысячи пациентов выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 408 случаев заболевания: в Гонконге - 256 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 17, на Тайване - 135 (два случая смерти).

Китай Хубэй

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