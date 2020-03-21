В Сингапуре и ОАЭ сообщили о первых случаях смерти пациентов с коронавирусом

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Первые смерти пациентов, заболевших коронавирусом, зарегистрированы в ОАЭ и Сингапуре.

Министерство здравоохранения ОАЭ на своей странице в твиттере сообщило о двух летальных исходах. У одного из умерших, 78-летнего мужчины, на фоне коронавируса случился сердечный приступ. Еще один пациент, 58-летний мужчина, страдал от проблем с сердцем и почками.

Всего в ОАЭ зарегистрировано 140 случаев заболевания COVID-19.

Также о двух смертях сообщило министерство здравоохранения Сингапура, отмечает агентство Associated Press. Умерли 75-летняя женщина и 64-летний мужчина. У обоих были хронические проблемы с сердцем. Общее число заболевших коронавирусом в Сингапуре составляет 385 человек.