Число смертей среди зараженных COVID-19 в Иране превысило 1,5 тыс. человек

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Иране за сутки скончались 123 человека, заболевших коронавирусом, общее число умерших достигло 1 тыс. 556 человек, сообщает в субботу агентство Associated Press cо ссылкой на иранские власти.

К настоящему моменту в стране подтверждено 20 тыс. 610 случаев заражения. За сутки было выявлено 966 новых случаев.

По числу смертей в результате коронавируса Иран занимает третье место после Китая и Италии.