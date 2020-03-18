В Иране 103-летняя женщина исцелилась от коронавируса

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Иране 103-летняя женщина полностью вылечилась от коронавируса, сообщают в среду иранские СМИ.

Ее госпитализировали в городе Семнан около недели назад, однако накануне, 17 марта, вечером женщину выписали из больницы после полного выздоровления.

Эта пациентка стала вторым в стране долгожителем, которому удалось излечиться от коронавируса. До нее выздоровел 91-летний мужчина из Кермана.

COVID-19, как показывает статистика, наиболее опасен, прежде всего, для пожилых людей. Именно они чаще всего умирают после заражения, поскольку зачастую иммунитет у них слабее, чем у молодых. По данным ВОЗ, среди заразившихся возрастом старше 80 лет уровень смертности достигает 21,9%.

Как сообщает официальное информационное агентство Ирана IRNA со ссылкой на Минздрав, в стране, по последним данным, подтверждено 7,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1,7 тыс. погибли.