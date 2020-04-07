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Иран распечатает суверенный фонд для борьбы с коронавирусом

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Высший руководитель Ирана Али Хаменеи дал согласие выделить 1 млрд евро из Национального фонда развития Ирана, суверенного фонда страны, на борьбу с пандемией коронавируса, сообщила арабская служба телеканала CNBC со ссылкой на сайт президента Ирана.

Пандемия коронавируса

Эти средства будут направлены на нужды министерства здравоохранения и специализированного фонда по обеспечению занятости.

В конце марта иранский президент Ирана Хасан Рухани заявлял, что правительство страны намерено получить согласие на использования ресурсов фонда для борьбы с распространением коронавируса.

Находящийся под американскими санкциями Иран не может прибегнуть к внешним заимствованиям на фоне падения мировых цен на энергоносители.

Иран - наиболее пострадавшая от COVID-19 страна на Ближнем Востоке. Согласно последним официальным данным, число инфицированных в стране достигает 60500 человек, умерших - 3739 человек. За последние 24 часа зарегистрировано 2274 новых случая заражения.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Иран коронавирус

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