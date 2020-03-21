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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

В Киеве с 22 марта будут приостановлены все пассажирские перевозки

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Киеве с 22 марта будут остановлены все пассажирские перевозки, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб аптек и продмагов. С воскресенья", - написал Аваков в комментариях к своей публикации в фейсбуке в субботу.

Ранее Аваков выступил за срочное введение в стране жесткого "тотального" карантина в связи с пандемией COVID-19.

С 17 марта Киев ограничил транспортное сообщение с другими украинскими городами. С этого же дня и до 3 апреля был закрыт киевский метрополитен.

По последним данным, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Украине выросло до 41. В течение 20 марта в Центр выявлено 15 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь министра здравоохранение Артем Дехтяренко на брифинге в субботу.

По состоянию на утро 21 марта зафиксировано три летальных случая от COVID-19. Один человек выздоровел.

Украина Киев

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