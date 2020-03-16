Киев ограничил сообщение с другими городами Украины из-за коронавируса

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - С 17 марта в Киеве ужесточаются меры по пресечению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба городского головы Виталия Кличко.

С 17 марта в Киеве максимально ограничиваются передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

Также закрываются заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды. Не будут работать и торговые центры, за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

Временно приостанавливается и работа спортивных комплексов и залов, заведений бытового обслуживания населения, СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салонов, а также развлекательных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

Продолжат работать АЗС, банки и банкоматы. Использование общественного транспорта также не ограничивается, однако киевлян призывают не передвигаться по городу без крайней необходимости. Пассажиров метро просят пользоваться медицинскими масками.

Мэр Киева отметил, что городская власть продолжит работу в штатном режиме и обеспечит жизнедеятельность и безопасность горожан.

"Департаментам Киевского городской госадминистрации поручено временно отменить совещания, общественные слушания, личные приемы граждан. Центрам предоставления административных услуг разрешается принимать граждан по предварительной онлайн-записи.

"Город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей, продуктами питания и предметами первой необходимости - их будут доставлять домой", - отметил Кличко.

В то же время руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и подчинения призвали максимально перевести работу персонала на удаленный доступ, а также внедрить режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска.