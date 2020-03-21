Число инфицированных коронавирусом в Бельгии приблизилось к трем тысячам

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Число летальных исходов, связанных с COVID-19, в Бельгии за минувшие сутки увеличилось на 30, достигнув 67, сообщила в субботу медицинская администрация страны.

Отмечено нарастание темпов распространения инфекции. Количество пациентов с выявленным коронавирусом за сутки возросло на 558, составив в общем 2 тыс. 815 человек.

В сводках по ситуации с COVID-19 в Бельгии обращается внимание на то, что эти цифры показывают только итог проведенных анализов, но не отражают реального масштаба заражения.

Накануне федеральное правительство Бельгии объявило о введении контроля на границах за соблюдением ранее объявленного временного запрета на необязательные перемещения в рамках мер по изоляции населения с целью борьбы против распространения коронавируса.