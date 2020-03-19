Бельгия выразила благодарность медикам, ведущим борьбу против COVID-19

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В среду в Брюсселе и других городах Бельгии в 20:00 раздались аплодисменты из открытых окон домов и с балконов - так бельгийцы, которым предписана изоляция из-за коронавируса, благодарили медицинский персонал, работающий на передовой фронта против опасной эпидемии.

В Бельгии по примеру Франции и Нидерландов стартовал ежевечерний флешмоб в поддержку тех, кому в эти дни досталась самая нелегкая доля в общем противостоянии распространению коронавируса.

"Сегодня вечером и в ближайшие вечера, будьте в вашем окне или на балконе, рандеву в 20:00 (22:00 мск), чтобы аплодировать медицинскому и больничному персоналу. Передайте это сообщение вашим соседям. Покажем солидарность и признательность за их столь ценную работу", - написал в среду в своем твиттере глава правительства Брюссельского столичного региона Руди Верворт.

В Бельгии с полудня среды вступили в силу жесткие ограничительные меры, которые предписывают жителям страны оставаться дома, за исключением поездок на работу и еще ряда неизбежных выходов из дома: обязательных покупок, визитов к врачу, на почту, в банк или на заправку автомобиля.

За исполнением этих мер следит полиция.

По данным на среду, сообщалось о 1486 выявленных случаях заражения коронавирусом. В Бельгии было зарегистрировано 14 летальных исходов у зараженных пациентов.