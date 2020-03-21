Первую смерть пациента с коронавирусом зарегистрировали в Финляндии

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Финляндии скончался пациент, заболевший коронавирусом, сообщает в субботу телерадиокомпания Yle со ссылкой на Национальный институт здравоохранения и соцобеспечения страны.

Это первый случай смерти от COVID-19 в государстве.

Заболевший был пожилым человеком, проживал в Хельсинки или его окрестностях, другие подробности о нем не приводятся.

В Финляндии выявлен 521 случай заболевания коронавирусом.

В минувший понедельник власти страны объявили о том, что в Финляндии вводится чрезвычайное положение из-за COVID-19.