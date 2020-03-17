Финские железные дороги отменили поезда в Россию

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Финская железнодорожная компания VR Group с 19 марта прервет пассажирское сообщение с Россией из-за коронавируса как минимум до 13 апреля.

Скоростные поезда "Аллегро" сообщением Петербург - Хельсинки будут ходить до 18 марта. Время отправления последнего поезда из Хельсинки в 19:00, из Санкт-Петербурга в 20:30.

Последний поезд "Лев Толстой" сообщением Москва-Хельсинки выйдет из Хельсинки 18 марта в 17:44.

Оператор пообещал полностью вернуть пассажирам деньги за купленные билеты на отмененные рейсы.

Грузовые железнодорожные перевозки под ограничения пока не попадют.