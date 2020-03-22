За сутки в мире выявили более 25,6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - По состоянию на 08:00 по московскому времени в воскресенье в мире насчитывалось 287 тысяч 546 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19. Число жертв инфекции достигло 12 тысяч 748 человек, сообщила газета South China Morning Post.

За истекшие с 08:00 субботы сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 25 660 человек, скончавшихся - на 1 581.

Вылечились на данный момент более 89 тысяч человек.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на вечер субботы в стране зафиксировано 4 825 смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии, что на 793 больше, чем за среду. Всего зарегистрировано 53 578 больных. Россия уже предложила Италии помощь в борьбе с инфекцией.

В Испании зафиксировано 24 926 случаев заражения (почти на пять тысяч больше, чем в пятницу), скончались 1 326 пациентов. Во Франции 14 459 зараженных (562 умерли), в Германии - 13 957 (44), в Швейцарии - 6 100 (56), в Великобритании - 5 018 (233), в Нидерландах - 2 994 (106), в Австрии - 2 388 (шесть), в Бельгии - 2 257 (37), в Норвегии - 1 742 (семь), в Швеции - 1 623 (16), в Дании - 1 255 (девять).

В США на вечер пятницы зафиксированы 22 177 случаев заражения коронавирусом при 278 случаях смертельного исхода.

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса в стране достигло 3 261 человек, зарегистрировано 81 054 случаев заболевания. Из них в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй скончались 3 144 пациентов, заболели 67,8 тыс. человек

В Южной Корее за истекшие сутки зарегистрировано 98 новых случаев заражения COVID-19 и два новых случая летального исхода в результате вызываемого вирусом заболевания. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 8 897 человек, скончались 104.

В Иране число жертв достигло 1 566 при 20 610 заразившихся.

На территории Японии зафиксировано 1767 случаев заражения при 53 умерших.

Менее тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира. Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

South China Morning Post отмечает, что всего в мире на домашнем карантине находится около 1 млрд человек. В США режим "оставаться дома" объявлен примерно для трети населения.

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил Франции, Испании, Германии и Сербии помощь Китая, накопившего опыт по борьбе с коронавирусом. Бригады китайских медиков уже работают в ряде стран мира.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.