Специалисты уточнили инкубационный период нового коронавируса

В московском метро Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Средний инкубационный период нового коронавируса составляет 5,1 дня, сообщает в воскресенье Роспотребнадзор со ссылкой на данные исследования специалистов из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге.

"Данный медианный период времени, протекающий с момента заражения до проявления симптомов, наталкивает на мысль, что 14-дневный карантинный период, используемый в отношении лиц, предположительно зараженных коронавирусом, является разумной мерой предосторожности", - говорится в сообщении на сайте федеральной службы.

Как отмечает Роспотребнадзор, исследование позволяет предположить, что примерно у 97,5% пациентов с коронавирусом симптомы проявляются в течение 11,5 дней после заражения. Специалисты подсчитали, что на каждые десять тысяч человек, находящихся на карантине, приходятся всего около 101 человека, у которых после выхода из изоляции будут проявляться симптомы инфекционного заболевания.

"Как правило, карантин может в конечном счете остановить распространение инфекции, даже несмотря на то, что имеются отдельные случаи, когда инкубационный период заболевания превышает период действия карантина", - подчеркивают в Роспотребнадзоре.

В службе сообщают, что новая оценка медианного инкубационного периода нового типа коронавируса аналогична результатам самых ранних исследований. Показатель находится в том же диапазоне, что и SARS-CoV, вызвавший вспышку в Гонконге (КНР) и южной части Китая в 2002-2004 годах. Для коронавируса MERS-CoV предполагаемый средний инкубационный период составляет 5-7 дней.