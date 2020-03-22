Первый самолет с военными медиками вылетел из РФ в Италию для помощи в борьбе с COVID-19

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Первый российский военный самолет вылетел в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

По его данным, Ил-76 с военными специалистами и оборудованием отправился в эту страну с аэродрома "Чкаловский" (Московская область).

В Минобороны сообщили, что он доставит на авиабазу ВВС Италии "Практик де Маре" (30 километров юго-западнее города Рим) передовую группу военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных.

В ведомстве отметили, что по готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.